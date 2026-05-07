Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3208220
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

Faridkot Gaushala News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 07, 2026, 04:11 PM IST

Trending Photos

ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

Faridkot Gaushala News(ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ): ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆਨੰਦਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ, ਪਿਆਸ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ “ਕਾਉ ਸੈਸ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।

ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGS

Faridkot Gaushala NewsGaushala Electricity Cutpunjabi news

Trending news

Faridkot Gaushala News
ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
CM Mann Shukrana Yatra
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ- CM ਮਾਨ
Shimla News
हिमाचल सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! कई HPSS अधिकारियों के हुए तबादले
Amanpreet Singh Gill
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ, ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ
Chandigarh Police transfer
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਕਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ
Dr Baljit Kaur
10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 204.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ
Himachal Panchayat Election
हिमाचल में पंचायत चुनाव का बिगुल: नामांकन प्रक्रिया शुरू, तीन चरणों में होगा मतदान
faridkot news
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 3 ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
barnala news
ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ