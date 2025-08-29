Faridkot News: ਪਤੀ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ
Faridkot News: ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਹਿਣਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਟਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 11:11 AM IST

Faridkot News: ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਹਿਣਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਟਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸਖੀ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹੁਤਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ।

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾਂ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਈਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਥਾਣਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਐਮਐਲਆਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾ 323 ਤਹਿਤ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ 7/51 ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

