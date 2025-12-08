Faridkot News: ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲਾ; ਪਤਨੀ ਨੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਘੁੱਟਿਆ ਗਲਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ

Advertisement
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੁਖਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 12:46 PM IST

Faridkot News (ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ): ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੁਖਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੁੱਢਲੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਕੰਵਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਰਕੰਵਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

 

