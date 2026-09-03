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ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ 55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੈਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਸਾਬਕਾ MP ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ

Kotkapura News: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮੰਡੀ ’ਚ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਬਕਾ MP ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 03, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:26 PM IST
ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ 55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੈਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਸਾਬਕਾ MP ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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