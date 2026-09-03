ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ 55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੈਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਸਾਬਕਾ MP ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ

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Kotkapura News(ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ): ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਆਰ. ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਦੀਕ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਦੀਕ ਬੋਲੇ- ਵਪਾਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਸਦੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਲੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ
ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 55 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਸਦੀਕ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਟੀ.ਆਰ. ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਆਰ. ਐਗਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।