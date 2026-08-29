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ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 3 ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ, ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Faridkot Missing Girls News: ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 29, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:16 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 3 ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ, ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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