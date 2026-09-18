ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਮਨ ਧੀਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਏ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਣ

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Naman Dhir Selection News: ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਿਊ ਕੈਂਟ ਰੋਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 26 ਸਾਲਾ ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਨਮਨ ਧੀਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਫ਼-ਬ੍ਰੇਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ-ਏ ਲਈ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨਮਨ ਧੀਰ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਟੀ-20 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੂਰਮਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿੰਗਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ 64 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 173 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 37 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਮਨ ਨੇ 270.31 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 16 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 12 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ‘ਮੈਨ ਆਫ਼ ਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ’ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਰੇਸ਼ ਧੀਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੋਚ ਅਰੁਣ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਘਰੇਲੂ ਟੀ-20 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਮਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਈਪੀਐਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 2025 ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੈਚ (RTM) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਵਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 16 ਮੈਚ ਖਿਡਾਏ। ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣਿੰਦਾ ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ। ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਰੇਸ਼ ਧੀਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੋਚ ਅਰੁਣ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਮਨ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਲਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਨ ਦੇ ਕੋਚ ਗਗਨ ਸੰਧੂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਮਨ ਧੀਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ ਤੇਂ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਗਰਾਉਂਡ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੇਡ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇਂ ਪੁੱਜਾ ਉਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ।