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ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੇਪਰ ਨਕਲ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

Faridkot Paper Nakal Case: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 12, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:45 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੇਪਰ ਨਕਲ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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