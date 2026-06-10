Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਹੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ SSP ਤੇ DC ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਹੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ SSP ਤੇ DC ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Faridkot News: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 10, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:24 PM IST
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਹੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ SSP ਤੇ DC ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਲਈ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ, ਗੇਟ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
Mansa news13 min ago
2
faridkot news24 min ago
3
Chandigarh Cab Drivers Strike43 min ago
4
Shimla News55 min ago
5
patiala news57 min ago