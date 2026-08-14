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ਫਰੀਦਕੋਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਪੇਪਰ ਨਕਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

Faridkot News: ਫਰੀਦਕੋਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 14, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:25 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਪੇਪਰ ਨਕਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 16 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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