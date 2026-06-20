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ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 2 ਗੁਰਗੇ ਕਾਬੂ

Faridkot News: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਪਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗਗਨਾ ਵਾਸੀ ਪੰਜਗਰਾਈ ਕਲਾਂ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਅਤੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹੈਪੀ ਵਾਸੀ ਕਰਮਗੜ੍ਹ (ਬਰਨਾਲਾ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 20, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:44 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 2 ਗੁਰਗੇ ਕਾਬੂ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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