ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸੱਸ-ਨੂੰਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ

Faridkot Municipal Council Elections: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਤੋਂ ਉਮਾ ਗਰੋਵਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਮੁਸਕਾਨ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 29, 2026, 06:39 PM IST

Faridkot Municipal Council Elections: ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਉਮਾ ਗਰੋਵਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਕਾਨ ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਪਤੀ ਅਨੂਪ ਗਰੋਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਮੁਸਕਾਨ ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RO ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਾ ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਪਤੀ ਸਤੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਗਰੋਵਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਸ-ਨੂੰਹ ਦੀ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

