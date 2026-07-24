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ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ; ਫ਼ਰਾਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ

Faridkot Accident News(ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ): ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਜਨਾ (43) ਪਤਨੀ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੂਜਾ (49) ਪਤਨੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਰਾਣੀ-ਜੇਠਾਣੀ ਸਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਦਿਕ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 24, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:02 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ; ਫ਼ਰਾਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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