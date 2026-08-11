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ਸਕੂਲ ਬਾਹਰ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਪਈ ਭਾਰੀ, ਬਲੈਰੋ ਸਵਾਰ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਊਂਡਅਪ ਕੀਤੇ

Faridkot News: ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬਾਹਰ ਬਲੈਰੋ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡਅਪ ਕੀਤਾ। 112 ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 11, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:33 PM IST
ਸਕੂਲ ਬਾਹਰ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਪਈ ਭਾਰੀ, ਬਲੈਰੋ ਸਵਾਰ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਊਂਡਅਪ ਕੀਤੇ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਸਕੂਲ ਬਾਹਰ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਪਈ ਭਾਰੀ, ਬਲੈਰੋ ਸਵਾਰ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਊਂਡਅਪ ਕੀਤੇ
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