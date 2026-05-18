ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ 5 ਲਾਟਰੀਆਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਲੱਖਾਪਤੀ

Faridkot News(ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ): ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਿਹੀ ਚਮਕੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲਾਟਰੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੁੱਲ 11 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 30-30 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਾਟਰੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 3600-3600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 3100 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ।
ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋੜ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਦਿਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸਿਰਫ਼ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ।
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਰੁਪਏ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਢੋਲ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਾਕ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਲਾਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਾਟਰੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਲਾਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਲਾਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਗਈ।