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Nurpur Bedi Lottery Winner News: ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਮਤ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਪਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਬੜੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਟਿਕਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁਲਚੇ-ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੁਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਲਾਟਰੀ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ। ਸਟਾਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਲੈਣ।
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਨਗੇ।