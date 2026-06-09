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ਕੁਲਚੇ ਖਾਣ ਪਿਛੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਲਾਟਰੀ; ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ

Nurpur Bedi Lottery Winner News: ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਮਤ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਪਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 09, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:05 AM IST
ਕੁਲਚੇ ਖਾਣ ਪਿਛੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਲਾਟਰੀ; ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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