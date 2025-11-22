Advertisement
Mansa News: ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੱਝ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ; ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

Mansa News: ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਮੱਝ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੱਝ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 22, 2025, 10:09 AM IST

ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੱਝਾਂ 'ਤੇ ₹360,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਤੇ ₹60,000 ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ₹300,000 ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਸਦੀ ਮੱਝ ਅਚਾਨਕ ਮਰ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੱਝ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੱਝ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਝ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਮੱਝ ਅਚਾਨਕ ਮਰ ਗਈ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੱਝ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਵਿਚੋਂ ਫੜ੍ਹਿਆ; ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਉਤੇ ਅੜੀ

