Samrala News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਗਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
Samrala News: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੈਲੀ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 06:56 PM IST

Samrala News: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੈਲੀ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ।

ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ , ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ । ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਉਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Filmfare-2025: ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ-2025 ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਕੀਲੇ ਦਰਸ਼ਕ; ਯਾਦਗਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਸ਼ੋਅ

ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੈਲੀ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Cheteshwar Pujara Retirement: ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ; ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ

 

