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ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ; ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ

Farmer Leaders House Arrest News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ , ਹਰੀਕੇ ,ਫਰੀਦਕੋਟ , ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਮਾਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 09, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:36 AM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ; ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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