Sultanpur Lodhi: ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ; ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ
Sultanpur Lodhi: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 250 ਤੋਂ 300 ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 01:59 PM IST

Sultanpur Lodhi: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 250 ਤੋਂ 300 ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਰੋਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਭਾਰੋਆਣਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਆਣਾ ਪਿੰਡ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 200 ਤੋਂ 250 ਕਿੱਲਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 8-8 ਦੇ ਪੱਖੇ (ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ) ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾ ਸਾਡੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਾਲੀ ਫਸਲ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

;