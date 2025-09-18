Sultanpur: ਭੈਣੀ ਕਾਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ; ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ

Sultanpur: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਟਾਪੂਨੁਮਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਰਜੀ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Sultanpur: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਟਾਪੂਨੁਮਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਰਜੀ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ 16 ਟਾਪੂਨੁਮਾ ਪਿੰਡ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚਾਲੇ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਉਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਥੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰੇਤ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ।