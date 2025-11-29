Amritsar News: ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ

Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਵਾਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ–ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੱਕ,ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਝੰਡੇ ਹੋਰ–ਹੋਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕੋ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 50 ਰੋਡਵੇਜ਼–ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 28 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਸਵੇਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ।
ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਟੇਵਾਲਾ ਸੌਦਾ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ—ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 15–20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।