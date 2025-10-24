ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

Lehragaga News: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਮਾਊਚਰ 15 ਤੋਂ 17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਪਾਇਆ।
Lehragaga News: ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਖਰੀਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੌਇਸਚਰ (ਮਾਊਚਰ) ਲੈਵਲ 20 ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਮਾਊਚਰ 15 ਤੋਂ 17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਊਚਰ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਸੌਰ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲਾ (ਸੂਬਾ ਆਗੂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਮਲਵਈ) ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆੜਤੀਆ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਠੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਊਚਰ 17 ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਦੱਸਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਖਰੀਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਪਨਸਪ) ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਊਚਰ 15–17 ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।