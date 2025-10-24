Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2973911
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

Lehragaga News:  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਮਾਊਚਰ 15 ਤੋਂ 17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਪਾਇਆ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 05:34 PM IST

Trending Photos

ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

Lehragaga News: ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਖਰੀਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੌਇਸਚਰ (ਮਾਊਚਰ) ਲੈਵਲ 20 ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਮਾਊਚਰ 15 ਤੋਂ 17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਊਚਰ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਸੌਰ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲਾ (ਸੂਬਾ ਆਗੂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਮਲਵਈ) ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆੜਤੀਆ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਠੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਊਚਰ 17 ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਦੱਸਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਖਰੀਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਪਨਸਪ) ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਊਚਰ 15–17 ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGS

Ramgarh Sandhuanpurchase centerpunjabi news

Trending news

ajnala police
ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਦਬੋਚਿਆ
DIG Harcharan Singh Bhullar
DIG ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧੀ, ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ CBI ਨੇ ਕੀਤਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
Gurdaspur News
SHO ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
Bilaspur News
घुमारवीं को मिली दो नई पार्किंग और सीवरेज सुधार योजना, राजेश धर्माणी ने किया उद्घाटन
Chamba News
बिना लाइसेंस बीड़ी-सिगरेट बेचने पर अब लगेगा तीन लाख तक जुर्माना
350th anniversary celebrations
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਜਾ
hamirpur news
बड़सर को मिली बड़ी सौगात, CM सुक्खू ने 25 करोड़ से बने मिनी सचिवालय का किया उद्घाटन
Batala
ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ
Jashanpreet Singh
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼
Planet Ayurveda
ਪਲੇਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਝੰਡਾ