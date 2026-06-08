/ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ

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Farmers Protest News: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (KMM) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 74 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਯਥੋਚਿਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਰੋਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (12 ਥਾਵਾਂ): ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ, ਰਈਆ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੱਥੂਨੰਗਲ, ਮਜੀਠਾ, ਖਤਰਾ ਏ ਕਲਾਂ, ਰਮਦਾਸ, ਗੱਗੋਮਾਹਲ ਚੌਂਕ, ਅਜਨਾਲਾ, ਲੋਪੋਕੇ ਅਤੇ ਖਾਸਾ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (5 ਥਾਵਾਂ): ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਆਰਫਕੇ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (8 ਥਾਵਾਂ): ਰੜਾ ਪੁਲ, ਟਾਂਡਾ ਪੁੱਲ, ਚੌਲਾਂਗ ਟੌਲ, ਸਰਾਂ ਅੱਡਾ, ਦਸੂਹਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਫੁਗਲਾਣਾ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।
ਕਪੂਰਥਲਾ (8 ਥਾਵਾਂ): ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਵਡਾਲਾ ਫਾਟਕ, ਨਡਾਲਾ, ਫੱਤੂ ਢੀਂਗਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ (ADC ਦਫ਼ਤਰ)।
ਮੋਗਾ (8 ਥਾਵਾਂ): ਮੋਗਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੰਜਤੂਰ, ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਚੌਂਕ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤਵਾਲ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (5 ਥਾਵਾਂ): ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ।
ਪਠਾਨਕੋਟ (2 ਥਾਵਾਂ): ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਅਤੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ।
ਲੁਧਿਆਣਾ (3 ਥਾਵਾਂ): ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਅਤੇ ਯੋਧਾ ਮਨਸੂਰ।
ਬਠਿੰਡਾ (3 ਥਾਵਾਂ): ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਸ਼ਹਿਰ, ਫੂਲ ਅਤੇ ਜੰਡਾ ਵਾਲਾ।
ਪਟਿਆਲਾ (3 ਥਾਵਾਂ): ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਘੱਗਾ ਟੋਲ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (3 ਥਾਵਾਂ): ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਲੁਭਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ: 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।
ਜਲੰਧਰ: ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਲੋਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ।
ਰੂਪਨਗਰ (2 ਥਾਵਾਂ): ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ।