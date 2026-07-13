ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਲਿਕੁਡ ਨਾਲ ਹਮਲਾ; 2-3 ਲੋਕ ਝੁਲਸੇ

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Fast Food Businessman Attacked News(ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ): ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਲਿਕੁਡ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੋਕ ਝੁਲਸੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਧੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਝੁਲਸ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧੂਰੀ ਲਾਈਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਤੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ।" ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਝੁਲਸ ਗਏ।
ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਮਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।