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ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਲਿਕੁਡ ਨਾਲ ਹਮਲਾ; 2-3 ਲੋਕ ਝੁਲਸੇ

Fast Food Businessman Attacked News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਲਿਕੁਡ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 13, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:59 AM IST
ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਲਿਕੁਡ ਨਾਲ ਹਮਲਾ; 2-3 ਲੋਕ ਝੁਲਸੇ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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