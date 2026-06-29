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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ

Kapurthala Textile Businessman Attack News: ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 29, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:36 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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