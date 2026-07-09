/ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਮੁਕੰਮਲ; ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ

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Fatehgarh Churian MC Election News: ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐਸਡੀਐਮ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣੀ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ।