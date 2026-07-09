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ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਮੁਕੰਮਲ; ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ

Fatehgarh Churian MC Election News: ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 09, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:27 PM IST
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਮੁਕੰਮਲ; ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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