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ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ

Amrinder Singh Libra join Waris Punjab De Party: ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 20, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:40 PM IST
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
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