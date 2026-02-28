Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshPunjab

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Fatehgarh Sahib kidnapping case: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਫੇੜਾ ਮੋੜ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 04:20 PM IST

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Fatehgarh Sahib kidnapping case: ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਬਲਾੜੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਭੈਰੋਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਬੱਚਾ ਬਲਾੜੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਰੂਜ਼ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਫੇੜਾ ਮੋੜ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ।

ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Fatehgarh Sahib Newskidnapping casepunjabi news

