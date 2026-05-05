Fatehgarh Sahib News: ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 05, 2026, 01:03 PM IST

ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ

Fatehgarh Sahib News(ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਡਾ. ਰੀਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਨ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।  ਇਸ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਡਾ. ਰੀਆ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਾ. ਰੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਡਾ. ਰੀਆ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਚੁੰਨੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਾ. ਰੀਆ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਮਗਰੋਂ ਗਾਇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਰੀਆ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਗਿਆ।

ਉਥੇ ਡਾ. ਰੀਆ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਡਾ.ਇਸ਼ਾਨ ਸਾਗਰ, ਸਹੁਰਾ ਕਰੁਣ ਸਾਗਰ, ਸੱਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਿਸਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਫੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

