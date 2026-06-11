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ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਵਾਈ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਸੱਸ ਤੇ ਸਾਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

Fatehgarh Sahib Suicide News: ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਿੰਡ ਦਾਲੋਮਾਜਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 11, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:21 PM IST
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਵਾਈ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਸੱਸ ਤੇ ਸਾਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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