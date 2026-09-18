Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਪਿਤਾ; ਮੌਤ

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਪਿਤਾ; ਮੌਤ

Jalandhar Train Accident News: ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 45 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 18, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 12:33 PM IST
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਪਿਤਾ; ਮੌਤ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जर्जर भवन के चलते एक कमरे में पढ़ने को मजबूर प्राथमिक स्कूल के बच्चे
2
3
4
5