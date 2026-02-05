Advertisement
ਰੋਦੀ ਹੋਈ ਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਓ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਕਲਯੁਗੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕੰਮ

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਿਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 05, 2026, 10:19 AM IST

ਜਲੰਧਰ(ਵਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ): ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਐਨਕਲੇਵ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਨਾਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹਿੰਮਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਬਾਹ 
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਵਜੇ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਟਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਆਪਾ ਖੋ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਮਾਂ ‘ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ
ਜਦੋਂ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਉਸਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

crime news

