Fazilka News: ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪਿਤਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ; ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਜੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ

Fazilka News: ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ।
ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਮਰ ਯਾਦਵ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰ ਯਾਦਵ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲੂਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਏਕੜ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ 19ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਆਲਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ।