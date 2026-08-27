/ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ 108 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਢੋਲ-ਢਮਾਕਿਆਂ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ

राज्य चुनें
Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 108 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸ਼ਨਾਈ ਬਾਈ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿਸ਼ਨਾਈ ਬਾਈ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੱਕ ਢੋਲ-ਢਮਾਕੇ ਵਜਾਏ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਚਲਾਏ।
ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 108 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ਼ਨਾਈ ਬਾਈ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਨਾਈ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਦੇਖ ਗਈ।
75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੱਕ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੱਚ ਕੇ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਨਾਈ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 108 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਨਾਈ ਬਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।