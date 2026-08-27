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ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ 108 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਢੋਲ-ਢਮਾਕਿਆਂ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ

Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 108 ਸਾਲਾ ਕਿਸ਼ਨਾਈ ਬਾਈ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਢੋਲ-ਢਮਾਕਿਆਂ, ਭੰਗੜੇ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨੋਖੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ। 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੱਕ ਢੋਲ ਵਜਾਏ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 27, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:42 PM IST
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ 108 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਢੋਲ-ਢਮਾਕਿਆਂ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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