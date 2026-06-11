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ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ BJP ਕੌਂਸਲਰ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR, ਮਹਿਲਾ 'AAP' ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਂ-ਧੀ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 11, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:45 AM IST
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ BJP ਕੌਂਸਲਰ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR, ਮਹਿਲਾ 'AAP' ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ BJP ਕੌਂਸਲਰ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ FIR, ਮਹਿਲਾ AAP ਵਰਕਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼
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