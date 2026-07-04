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ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਫੈਂਸ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

Fazilka Defense Dam Protest: ਕਰਨ ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਡਿਫੈਂਸ ਬੰਨ੍ਹ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 04, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:48 PM IST
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਫੈਂਸ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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