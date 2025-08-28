Fazilka: ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ 30 ਤੋਂ 40 ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਧੂਕਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ

Fazilka: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਸ਼ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
Fazilka: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਸ਼ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾਧੂਕਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਤਾਂ ਹਸਤਾ ਕਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਧਰ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਧੂਕਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਤੇ ਕੱਚੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 30 ਤੋਂ 40 ਘਰ ਨੇ ਜੋ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਥੇ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।