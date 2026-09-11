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ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਮਾਈਨਰ OT ’ਚ ਭਿੜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ; ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ

Fazilka Government Hospital:

Written ByManpreet Singh
Published: Sep 11, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:56 PM IST
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਮਾਈਨਰ OT ’ਚ ਭਿੜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ; ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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