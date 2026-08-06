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ਕਬਰ ਖੋਦ ਕੇ ਕੱਢੀ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪੜੀ! ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਤਰਸ਼ਾਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 06, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:06 PM IST
ਕਬਰ ਖੋਦ ਕੇ ਕੱਢੀ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪੜੀ! ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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ਕਬਰ ਖੋਦ ਕੇ ਕੱਢੀ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪੜੀ! ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
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