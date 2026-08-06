ਕਬਰ ਖੋਦ ਕੇ ਕੱਢੀ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪੜੀ! ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

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Fazilka News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੈਣੀਆਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰਸ਼ਾਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਲਾਮਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਂਪ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬਰ ਪੁੱਟਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਜਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਪੜੀ ਕੱਢਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਪੜੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹਰੀਸ਼ ਬਾਬਾ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੀਵਾਲਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਬਰ ਖੋਦਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।