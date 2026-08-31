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ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ! ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁੱਤਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ’ਚ 26 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 31, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:47 PM IST
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ! ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁੱਤਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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