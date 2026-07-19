/ਜੇਈ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ! ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਨਾਮ

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Fazilka News: ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (JE) ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਫਰਾਰ ਹੈ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗਗਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਡੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (ਐਸਐਚਓ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਸਆਈਟੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇਈ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਝੂਠੇ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮੰਡੀ ਰੋਡਾਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਰੋਕੀ। ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਰੋਡਾਵਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸ਼ੰਮੀ, ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਨੰਨੂ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 212 (ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ), 61(2) (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 58 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।