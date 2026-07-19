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ਜੇਈ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ! ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਨਾਮ

Punjab News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 19, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:57 AM IST
ਜੇਈ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ! ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਨਾਮ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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