/ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸੂਟਕੇਸ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ...

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Fazilka News(ਸੁਨੀਲ ਨਾਗਪਾਲ): ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਕੋਲ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸੂਟਕੇਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸੂਟਕੇਸ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲੌਕ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਕੋਲ ਸੂਟਕੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੂਸ ਵਿਕਰੇਤਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਸੂਟਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।
15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਟਕੇਸ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਸੂਟਕੇਸ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟਕੇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਕੋਲ ਪਏ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬੀ.ਐੱਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੂਟਕੇਸ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਟਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਹ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੂਟਕੇਸ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਟਕੇਸ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਿਆ
ਫਿਲਹਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਟਕੇਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਟਕੇਸ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ।