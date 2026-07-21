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ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ BJP ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ, ਅਨੀਤਾ ਜੈਰਥ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ

Fazilka Nagar Council News: ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 21, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:52 PM IST
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ BJP ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ, ਅਨੀਤਾ ਜੈਰਥ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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