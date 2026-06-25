Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Punjab
  • /ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ, ਨਾਬਾਲਗ ਸਣੇ 2 ਕਾਬੂ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ, ਨਾਬਾਲਗ ਸਣੇ 2 ਕਾਬੂ

Fazilka News: ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਨੇਕੀ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਫੱਤੂਵਾਲਾ, ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 25, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:45 PM IST
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ, ਨਾਬਾਲਗ ਸਣੇ 2 ਕਾਬੂ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੇਤ 7 ਜਣੇ 10 ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Amritsar Police1 hr ago
2
Bathinda Petrol Bomb Attack1 hr ago
3
drug smuggling1 hr ago
4
Punjab Ashirwad Scheme1 hr ago
5
Shimla News1 hr ago