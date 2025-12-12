Advertisement
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਚ ਬਣਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ

Fazilka Political Clash: ਫ਼ਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸਮੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਮਾਸਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੀਖਾ ਟਕਰਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 12, 2025, 08:53 AM IST

ਫ਼ਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸਮੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਮਾਸਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੀਖਾ ਟਕਰਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਚੌਧਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪਾਰੁਲ ਰਿਣਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰੁਲ ਰਿਣਵਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਮਿਤ ਰਿਣਵਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੌਧਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫ਼ਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੌਧਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਸਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਚੋਣੀ ਮਾਹੌਲ ਫ਼ਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

fazilka political clash

fazilka political clash
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਚ ਬਣਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ
