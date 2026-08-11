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ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ: ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ

Fazilka Accident News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਮ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 11, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:31 PM IST
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ: ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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