ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਮਾਲ! ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੱਟਤਾ 7000 ਦਾ ਚਲਾਨ

Fazilka Traffic Police Action: ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰੀਬ 7000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਰਸੀਦ ਚਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
Fazilka Traffic Police Action: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਮੋਡਿਫਾਈ ਕੀਤੇ “ਪਟਾਖੇ ਵਾਲੇ” ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਲਗਾ ਕੇ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਫੋਕਸ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਡਿਫਾਈ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਬੁਲੇਟ ’ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਾਖੇ ਵਾਲਾ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਡਿਫਾਈ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ—ਕੁੱਲ 7000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।