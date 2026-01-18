Advertisement
ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕट; ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ

Punjab lottery Winner: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਹਲ ਬੋਦਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਲੋਹੜੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 18, 2026, 02:11 PM IST

ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕट; ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ

Punjab lottery Winner: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਹਲ ਬੋਦਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ₹50 ਲੱਖ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਗਗਨਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਕਸਰ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਿੜਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ₹10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਬੰਪਰ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ।

ਉਸਨੇ ₹50 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਹਲ ਬੋਦਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਹੜੀ ਬੰਪਰ ਇਨਾਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਗਗਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ, ਉਸਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਮਤ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੀ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ A 737470 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਰੂਪਚੰਦ ਲਾਟਰੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਗਗਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਗਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਹੈ।

 

