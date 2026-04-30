Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 08:55 PM IST

FCI ਨੇ PSWC ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ; ਗੋਦਾਮ ਟੈਂਡਰ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ

Pswc Tender Controversy Punjab:  Food Corporation of India (FCI) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSWC) ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੱਟੀ ਰੇਲ ਹੈੱਡ ਨੇੜੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਹੈ।

ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੱਟੀ ਰੇਲ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਈਟ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੀ ਰੇਲ ਹੈੱਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।

FCI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਹੈੱਡ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਟੈਂਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡੀਐਮ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ FCI ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, PSWC ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

