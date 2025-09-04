Ghaggar River Flood: ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ; ਲੋਕ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਦੇ

Ghaggar River Flood: ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਪੂਰੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
Ghaggar River Flood: ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਪੂਰੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਾਰਨ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਦਾ ਘੱਗਰ ਪੁਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਪੁਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।